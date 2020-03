Facebook

Mit Stand Montag, 30. März, um 19 Uhr gibt es 82 bestätigte an Covid-19 erkrankte Personen im Bezirk Weiz. Wie die Landessanitätsdirektion bekanntgab, ist am Sonntag ein Mann (Jahrgang 1948) aus dem Bezirk, der mit dem Virus infiziert war, verstorben. Eine Woche davor, am 23. März, gab es im Bezirk 51 Fälle, vor zwei Wochen, am 16. März, davor waren es erst 11.