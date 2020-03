Facebook

Mit Stand Sonntag, 29. März, am Abend gibt es 79 bestätigte an Covid-19 erkrankte Personen im Bezirk Weiz.

Insgesamt befinden sich mehr als 1300 Personen in Quarantäne. "Es sind doch einige neue Erkrankungen dazugekommen", sagt Bezirkshauptmann Rüdiger Taus, "die meisten davon allerdings waren schon in häuslicher Isolation. Das zeigt, dass diese Maßnahmen greifen." >>So soll man sich laut Taus in Quarantäne verhalten.<<