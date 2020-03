Derzeit gibt es im Bezirk 51 erkrankte Personen sowie mehr als 1100 Kontaktpersonen in häuslicher Isolierung. LKH Weiz testet in einem Zelt vor dem Krankenhaus, in der sogenannten "Lagune".

Mit Stand Montag, 23. März, am Abend gibt es 51 bestätigte an Covid-19 erkrankte Personen im Bezirk Weiz.

Insgesamt befinden sich mehr als 1100 Personen in Quarantäne. Die Erkrankungen verteilen sich über den ganzen Bezirk, fast jede Gemeinde ist betroffen. "Im Norden sind einige aus dem Raum Hartberg gekommen, vor allem über Beschäftigte im LKH Hartberg", sagt Bezirkshauptmann Rüdiger Taus. In Puch etwa habe der Kontakt bei einem Begräbnis zu mehreren Erkrankungen geführt, in Weiz und Gleisdorf etwa hätte es mehrere Ansteckungen in Ordninationen gegeben.