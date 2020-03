In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Um zwei Personen stieg im Laufe des Mittwoch die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen im Bezirk weiter im Steigen: Mit Stand Mittwoch, 18. März, am Abend gibt es 24 erkrankte Personen. Die neuen Fälle dürften in Zusammenhang mit einem Begräbnis in der Region stehen.