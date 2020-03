Patrick Schinnerl und Daniel Krifter luden zur Eröffnung ihres eigenen Tattoo-Studios „BraveArt“ in Weiz ein.

Bürgermeister Erwin Eggenreich mit den beiden Eigentümern Patrick Schinnerl und Daniel Krifter. © Julia Kammerer

Der gebürtige Weizer Patrick Schinnerl und der gelernte Bildhauer Daniel Krifter eröffneten ihr eigenes Tattoo-Studio im Lärchenweg in Weiz. Beide waren zuvor in einem Studio in Feldkirchen bei Graz tätig und schöpften die Idee, sich selbstständig zu machen.