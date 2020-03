Bereits 2017 bemängelte der Rechnungshof die hohe Auslastung am LKH Weiz. Bei einer Überprüfung zwei Jahre später war noch keine Besserung zu sehen. Die Kages arbeitet derzeit an mehreren Projekten, um die Auslastung zu reduzieren.

© Jonas Pregartner

FPÖ und Neos nehmen den aktuellen Rechnungshofbericht zur Leistungserbringung am LKH Weiz zum Anlass für Kritik an der Landesregierung sowie an der Krankenanstaltengesellschaft (Kages). In dem Bericht hält der Rechnungshof fest, dass seine Empfehlung aus dem Jahr 2017, geeignete Maßnahmen für die Senkung der hohen Auslastung zu treffen, nicht umgesetzt worden seien. Die Auslastung bei der Überprüfung im Jahr 2019 betrug in der Abteilung für Innere Medizin rund 97 Prozent. Neos und FPÖ fordern rasche Umsetzung geeigneter Maßnahmen, um die Auslastung zu verringern. "Das LKH Weiz ist eine tickende Zeitbombe, Ärzte und das Pflegepersonal sind massiv überbelastet", zeigt sich Neos-Gesundheitssprecher Robert Reif empört.