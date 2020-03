Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die verschneite Teichalm © Screenshot Webcam/Teichalm Lifte & Loipe

Tief winterlich präsentierte sich der Norden des Bezirks am Freitagvormittag. Das beeinflusst natürlich auch den Verkehr: So gilt bei Fahrten über die verschneite Teichalm und das Straßegg ein allgemeine Kettenpflicht, wie die Antenne Steiermark berichtet. Lkw-Lenker müssen zudem auch Ketten legen, wenn sie über den Schanzsattel fahren wollen. "Für Autofahrer könnte es auf allen höher gelegenen Straßen spannend werden", so Zamg-Meteorologe Christian Pehsl. Aufpassen solle man daher auf jeden Fall auch bei Fahrten über das Alpl.