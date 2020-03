Der 49-jährige Landwirt aus Mitterdorf an der Raab verstarb unerwartet am Montag. Bis 2003 war er FPÖ-Bezirkschef. Nach seinem Parteiaustritt trat er für das BZÖ bei der Landtagswahl 2005 an.

Gerade einmal 49 Jahre alt wurde Andreas Schellnegger aus Mitterdorf an der Raab. Der Landwirt war schon früh politisch aktiv - sowohl in der Vertretung der Bauern als auch in der Parteipolitik. Der Höhepunkt seiner politischen Karriere war bereits vor fast 20 Jahren: 2001 löste er den Passailer Peter Schinnerl als Bezirksparteiobmann der FPÖ ab. Doch bereits zwei Jahre später verlor er diese Position - nach einer Kampfabstimmung - an den ehemaligen Nationalratsabgeordneten Hermann Reindl aus Fischbach.