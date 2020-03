Landesrätin Juliane Bogner-Strauß legte den Grundstein für die Erweiterung des Pflegeheims sowie eine Tagesbetreuung in Gleisdorf.

Der Erweiterungsbau zum Pflegeheim startet nach Ostern © Katharina Lagler

Die geringe Anzahl von Pflegebetten im Bezirk Weiz – dabei ist man steiermarkweit sogar Schlusslicht – macht es nötig: In Gleisdorf werden 15 Millionen Euro in die Erweiterung des Pflegeheims sowie in den Bau einer Tagesbetreuungsstätte investiert.