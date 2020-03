Facebook

Maximilian mit seinen Eltern, Geschwistern und Großvater zusammen mit den beiden Rettungssanitätern Marlies Harb und Rene Dexler © Rotes Kreuz Steiermark

In der Nacht auf Montag wurde das Rote Kreuz Weiz per Notruf zu einer hochschwangeren Frau gerufen. Per Rettungswagen ging es dann für einen Entbindungstransport in Richtung Graz.