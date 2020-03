Mit Josef Neuhold hat die Polizei Weiz einen gebürtigen Weizer an der Spitze des Beamtenteams.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Chefinspektor Josef Neuhold, Oberstleutnant Johann Fellner (Bezirkspolizeikommandant von Weiz) © LPD/Gimpel

Josef Neuhold ist seit 1. März der neue Kommandant der Polizeiinspektion Weiz. Der Chefinspektor versieht seit März 1986 seinen Dienst in der Polizeiinspektion Weiz, zuletzt als stellvertretender Inspektionskommandant. Neuhold, Jahrgang 1962, gelernter KFZ-Mechaniker, ging 1984 zur Polizei und war im ersten Jahr danach in Bruck. 1986 kam Neuhold zum ersten Mal zur (damals) Gendarmerie in Weiz, 1990 bis 1991 belegte er den Fachkurs für dienstführende Beamte. Danach blieb er einJahr im Landeskriminalamt, um 1992 wieder zur Polizei nach Weiz zurückzukommen.