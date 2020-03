Erstes Eis in Weiz und Gleisdorf"Wenn die Sonne lacht, wird Eis gemacht"

In Weiz und Gleisdorf ist man in die Eissaison gestartet. Heinz Schwindhackl will heuer exotische Sorten wie Avocado mit Kurkuma oder Griechisches Joghurt mit Nüssen und Zitronenschalen anbieten, Wolfgang Thomas Wurm möchte einen neuen Standort eröffnen.

Eisverkäuferin Jonela Nutas im Piccolo an der Weizbachbrücke © Jonas Pregartner

Nach dem regnerischen Sonntag wurden die Weizerinnen und Weizer zum Wochenstart mit Sonnenschein begrüßt. Passend dazu gibt es in der Stadt Weiz auch schon das erste Eis: beim Piccolo, dem Eisstand der Konditorei Schwindhackl an der Weizbachbrücke (Dr.-Karl-Renner-Gasse bzw. Europa-Allee) sowie in der Konditorei in der Klammstraße. "Am Faschingsdienstag haben wir schon fleißig Eis verkauft, die nächsten Tage schauen wir, wie das Wetter wird. Wenn die Sonne lacht, wird Eis gemacht", sagt Geschäftsführer Heinz Schwindhackl. Seine Gelateria Claudia in der Birkfelder Straße wird indes am 15. März aufsperren.