Ein Mädchen, das vorige Woche in Mailand war, ist mit leichten Symptomen einer Erkrankung ins BG/BRG Weiz gegangen. Der erste Test von ihr und ihrer Schwester verlief negativ, ein weiterer folgt jetzt doch nicht. Die Schüler, die mit den Mädchen Kontakt hatten, dürfen wieder in die Schule gehen.

Das Bg/Brg Weiz © Jonas Pregartner

Am Freitag gab es zwei Corona-Verdachtsfälle in Weiz: Es waren zwei Mädchen, ein Geschwisterpaar, das in den Semesterferien in Mailand war. Der erste Test am Freitagabend verlief negativ.