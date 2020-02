Ein Mädchen, das vorige Woche in Mailand war, ist mit leichten Symptomen einer Erkrankung ins BG/BRG Weiz gegangen. Sie und ihre Schwester werden gerade in Graz auf das Coronavirus getestet.

Nun gibt es auch zwei Corona-Verdachtsfälle in Weiz: Es geht um zwei Mädchen, ein Geschwisterpaar, das vorige Woche in den Semesterferien in Mailand war. Eines der Mädchen ist diese Woche erkrankt und war nicht in der Schule, das andere Mädchen sei laut Bezirkshauptmann Rüdiger Taus mit leichten Symptomen, einem "milden Husten", in die Schule gegangen. Beide Mädchen wurden ins LKH Graz Süd-West gebracht, wo sie derzeit auf das Coronavirus getestet werden. Dies wird einige Stunden dauern.