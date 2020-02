Sie ist rund um die Welt auf Bühnen gestanden und hat Köpfe frisiert. Jetzt hat Claudia Grossegger ihren eigenen Frisiersalon in Weiz eröffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Claudia Grossegger eröffnete in Weiz einen Haarsalon © Heinz Habe

„Kopfschmuck“ heißt der neue Weizer Frisiersalon, den Claudia Grossegger in der Kapruner Generator Straße 20 eröffnet hat. Vor zehn Jahren hat die junge Frau bei Intercoffeur Mayer in Graz zu lernen begonnen und blieb bis zum Schritt in die Selbstständigkeit dort.