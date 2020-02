Einen besonderen Konzertabend bot am Freitag Abend die heuer für den „Amadeus Award“ in der Kategorie „Jazz/ World/Blues“ nominierte Band „Marina & The Kats“ im Kunsthaus Weiz.

Marina & The Kats © (c) HERWIG HERAN

In Weiz, der Heimatstadt des großartigen Musikers, Songwriters und Gitarristen Thomas Mauerhofer fand ein begeisterndes Konzert von "Marina & The Kats" statt. Er gründete gemeinsam mit der Grazerin Marina Zettl vor fünf Jahren in Wien die Band „Marina & The Kats“, die jetzt gemeinsam mit den beiden Bassisten Peter Schönbauer und Harald Baumgartner auf großer Konzerttour in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Ungarn oder auch in Zypern unterwegs ist.