Weiz: Marina & The Kats mit Neo Swing und Lebensgefühl

Einen besonderen Konzertabend bot am Freitag Abend die heuer für den „Amadeus Award“ in der Kategorie „Jazz/ World/Blues“ nominierte Band „Marina & The Kats“ im Kunsthaus Weiz,

Marina & The Kats © (c) HERWIG HERAN

In der Heimatstadt des großartigen Musikers, Songwriters und Gitarristen Thomas Mauerhofer fand ein begeisterndes Konzert von "Marina & The Kats" statt. Er gründete gemeinsam mit der Grazerin Marina Zettl vor fünf Jahren in Wien die Band „Marina & The Kats“, die jetzt gemeinsam mit den beiden Bassisten Peter Schönbauer und Harald Baumgartner auf großer Konzerttour in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Ungarn oder auch in Zypern unterwegs sind. Ihr Konzertjahr begann heuer schon mit sieben Konzerten in Israel.