In Passail könnte sich die ärztliche Versorgung bald verbessern © Sonja Berger

Voller Stolz sendete die ÖVP Passail diese Woche aus: „Zusage für zwei Fachärzte-Stellen in Passail.“ Der Vorsitzende der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Steiermark, Vinzenz Harrer, und der Spitzenkandidat der Passailer ÖVP, Werner Berghofer, und Gernot Leipold, Leiter der Abteilung Geschäftsausschuss-Vertragspartner in der ÖGK, sprachen bei Vertretern der Ärztekammer vor. In dem Schreiben heißt es: "Berghofer und Harrer bringen Fachärzte nach Passail." Zwei neue Fachärzte-Planstellen für Passail seien zugesagt. Alle Beteiligten sind „sehr zuversichtlich“, dass die Stellen noch in diesem Jahr geschaffen werden können.