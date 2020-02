Die Feuerwehr Hofstätten/Raab wurde zu einem Einsatz in einem Wald in Wetzawinkel gerufen - dort war bei einer Hackschnitzel-Maschine Hydrauliköl ausgelaufen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Hofstättener Kameraden waren im Einsatz © Sujet/Jürgen Fuchs

In einem Wald in Wetzawinkel (Gemeinde Hofstätten an der Raab) verlor am Mittwochnachmittag eine Hackschnitzel-Maschine nach einem technischen Defekt rund 15 bis 20 Liter Hydrauliköl.