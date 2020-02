Am Dienstagnachmittag kam ein Pkw-Lenker mit seinem Wagen von der B72 ab und krachte frontal gegen einen Baum. Er wurde verletzt von Roten Kreuz abtransportiert.

Mitterdorf an der Raab

Unfall auf der B72: Frontal gegen einen Baum

Keine hundert Meter vom Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkogl (Gemeinde Mitterdorf an der Raab) krachte am Dienstagnachmittag ein Pkw frontal gegen einen Baum. Aus unbekannter Ursache war der Fahrzeuglenker von der Straße abgekommen und geradewegs in das Waldstück neben der B72 gefahren. Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoßt verletzt und vom Roten Kreuz mitgenommen.