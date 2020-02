Kleine Zeitung +

Megaprojekt "Tourismus-Oscar" für das steirisch-bayrische Wahrzeichen

Die weltgrößte Erlebnisholzkugel in Bayern, erdacht und umgesetzt in Fladnitz an der Teichalm, erhielt den ADAC Tourismuspreis 2020. Bei der Attraktion, die auch schon Krimischauplatz wurde, peilt man heuer 170.000 Gäste an.