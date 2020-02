Notarzteinsatz in Anger

Der Notarzthubschrauber Christophorus 12 war im Einsatz © Juergen Fuchs

Gegen 9 Uhr war am Dienstagvormittag ein 63-jähriger Dachdecker aus dem Bezirk Weiz auf dem Dach einer Lagerhalle in Feistritz bei Anger mit Vermessungsarbeiten beschäftigt. Plötzlich zerbrach eine Welleternitplatte und der Mann stürzte rund vier bis fünf Meter in die Tiefe auf einen Betonboden. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.