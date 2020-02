Facebook

Der scheidende Geschäftsführer Josef Fuchs, Obfrau Karina Neuhold und die neue Geschäftsführerin Martina Sailer © Herwig Heran

Zu einem Wechsel in der Geschäftsführung kam es am Mittwoch bei den Weizer Schafbauern. Mehr als zehn Jahre war Josef Fuchs erfolgreicher Geschäftsführer, in dessen Zeit vor allem auch die Eröffnung des neuen Stützpunkt der Weizer Schafbauern in Greith in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab zählte.