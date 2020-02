Facebook

Baumbergung auf der Landschastraße © FF Landscha

Nach Schneefall am Morgen pfeifte, wie auch am Dienstag, am Mittwochnachmittag und -abend der Sturm über den Bezirk Weiz. Nach den Fahrzeugbergungen aufgrund winterlicher Fahrverhältnisse mussten die Feuerwehren also auch zu sturmbedingten Einsätzen ausrücken.