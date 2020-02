Facebook

Bei der Abgeordnetenkonferenz in St. Kathrein am Offenegg spielte die Trachtenkapelle ganz in Türkis auf © APA/ERWIN SCHERIAU

Kommenden Montag geht es bei der ersten Klausur der neuen Landesregierung ans Eingemachte: LH Hermann Schützenhöfer will von jedem Landesrat Sparvorschläge hören. Denn das Land hat fünf Milliarden Euro Schulden, eine Trendwende ist dringend gefragt: „Ich meine es jetzt wirklich ernst, dass wir damit aufhören müssen“, sagte er am Freitag auf der Abgeordnetenkonferenz der ÖVP in St. Kathrein am Offenegg.