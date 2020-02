Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rückblick: Im Vorjahr versuchte der Weizer Bürgermeister als „Batman Erwin“ den Rathaussturm durch „Guru Ewald“ zu verhindern. Es misslang. . . © Peter Sembacher

Es ist wieder so weit: Die Narren sind wieder aktiv, in Weiz ist die Faschingsgilde schon fleißig in der Stadt unterwegs, um auf ihre Aktivitäten aufmerksam zu machen. Das wären zum einen einmal die Faschingssitzungen am 7. und 8. Februar im Kunsthaus mit dem gewohnt bunten Programm mit Schauspielgruppen, Mädchengarde oder Hexen. Und natürlich mit aktuellen Nummern von Hofnarr Hannes, der auch wieder die Gesamtleitung übernommen hat. Am Donnerstag, den 20. Februar, folgt dann der Rathaussturm.