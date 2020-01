Ein Jahr lang haben unterschiedliche Personen einen BMW i3, einen Renault Zoe, E-Bikes und Car-Sharing-Systeme in der Energieregion Weiz-Gleisdorf ausprobiert. Ihr Fazit ist ein positives.

Nicole Hütter, Barbara Kulmer, Erwin Eggenreich, Bernadette Karner, Rafael Bramreiter mit den getesteten Fahrzeugen © Energieregion Oststeiermark

Regelmäßig setzt die Energieregion Weiz-Gleisdorf spannende E-Mobilitätsprojekte in der Region um. 2019 wurde das vom Klima- und Energiefonds geförderte Projekt „Generation e-fahren“ in der Region realisiert. Ein Schwerpunkt war die zehnmonatige Testphase, in der mehr als 400 Menschen aus der Region einen BMW i3und einen Renault ZOE kostenlos auf Herz und Nieren getestet haben.