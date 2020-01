Facebook

In der Nähe des Gemeindezentrums Hofstätten landete ein Pkw auf der Wiese © FF Hofstätten

Nach drei Ausrutschern von Fahrzeuglenkern im Bezirk Weiz am Samstag war auch am Montagabend wieder ein Pkw neben der Fahrbahn zu finden. In Hofstätten an der Raab verpasste eine Pkw-Lenkerin in der Nähe des Gemeindezentrums wegen der schlchten Sicht eine Einfahrt und rutschte in die Wiese. Dabei hatte sie Glück, denn wäre ihre Fahrt nur ein paar Meter weiter gegangen, wäre sie über eine steile Böschung gerutscht.