"Magic Moments" - unter diesem Motto feierte die Feuerwehr St. Margarethen an der Raab ihren Ball. Die Polonaise gestalteten die Feuerwehrleute selber.

St. Margarethen an der Raab

Polonaise der Feuerwehrleute St. Margarethen © Franz Kaplan

Ausgelassene Stimmung herrschte auch heuer wieder beim Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr St. Margarethen an der Raab in der Hügellandhalle. Nach einer sehenswerten Polonaise, die Dagmar Karner mit den Feuerwehrleuten mit ihren Partnerinnen und Partnern einstudiert hatte, und den Eröffnungsgrußworten von Ortskommandant Gerald Friedheim wurde zur Musik der Tanzkapelle „Alpenland Power" die ganze Nacht das Tanzbein geschwungen. Zu Mitternacht heizte eine Show zum Ballmotto "Magic Moments" die gute Stimmung im Ballsaal noch einmal an, es wurde herzlich gelacht und einander zugeprostet.