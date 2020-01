Kleine Zeitung +

Hochstimmung im Kunsthaus Weiz Axel Zwingenbergers Boogie Woogie-Power vom Allerfeinsten

Das Kunsthaus Weiz, Konzertsäle in Sibierien und in vielen Städten in ganz Europa erleben heuer mit Solokonzerten des wohl bekanntesten Boogie-Woogie Botschafters Axel Zwingenberger Boogie-Woogie Power vom Allerfeinsten.