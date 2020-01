Facebook

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Transporter kam es am Freitagvormittag auf einer Gemeindestraße in Romatschachen (Gemeinde Pischelsdorf/Kulm). Der Pkw war an der sogenannten "Paar-Kreuzung" gerade dabei abzubiegen, als sich der Transporter der Kreuzung näherte und bremste, auf der salznassen Straße allerdings nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam: Das Fahrzeug krachte seitlich in den Pkw. Die beiden Lenker wurden bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Blechschaden, am Pkw sogar ein Totalschaden, wie es heißt. Sie wurden beide von Abschleppunternehmen abgeholt. Die Freiwillige Feuerwehr Romatschachen unter der Einsatzleitung von Franz Schloffer sorgte für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle.