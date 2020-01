Skibezirk VIII startete mit Riesentorlauf des WSV Anger etwas verspätet in die Saison. Anzahl an Jugendlichen ist konstant, erwachsene Rennläufer gehen aber zurück.

WSV-Anger-Obmann Christoph Derler, Damensiegerin Vanessa Möstl, Tagessieger Christian Pichler und Bezirkschefkampfrichter Hans Binder © KK

Mit etwas Verspätung wurde die aktuelle Saison des Bezirkscup der Skirennläufer mit einem vom WSV Anger veranstalteten Riesentorlauf am Hauereck (Gemeinde St. Kathrein am Hauenstein) eröffnet. Das für die Vorwoche geplante Kombirace am Holzmeisterlift hatte abgesagt werden müssen und wird später nachgeholt. Beim Auftakt siegten unter den 126 Teilnehmern Vanessa Möstl (Union Passail/40,86 Sekunden) und Christian Pichler (SV Breitenau/38,66 Sekunden).