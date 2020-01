Ein Ölofen fing in einer Werkstatt Feuer und griff auch schon auf die Umgebung über. Ein Zeuge sah die Rauchentwicklung und rief die Feuerwehr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Ofen fing in einer Werkstatt Feuer © FF Birkfeld

In Birkfeld kam es am Montagabend zu einem Kellerbrand. In einer Werkstatt hatte ein Ölofen Feuer gefangen und die Flammen griffen auch bereits auf die Umgebung über. Ein Passant, selbst Feuerwehrmann, hatte beim Vorbeigehen eine starke Rauchentwicklung bemerkt und Nachschau gehalten.