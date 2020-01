Facebook

Angespornt von den Zusehern schaffte Lotte Mauthner im Volkshaus Weiz 85 Kilogramm. © Julia Kammerer

Kreuzheben ist nicht das Gleiche wie Gewichtheben. Das ist die erste Lektion, die ich gelernt habe. Während ersteres nämlich wie Bankdrücken und Kniebeuge zum Kraftdreikampf gehört, ist zweiteres eine olympische Disziplin. So weit, so gut. Mit diesem Basiswissen geht es nun also ran an die Langhantel. Diese muss nicht, wie beim Gewichtheben, nach oben gedrückt, sondern in aufrechtem Stand gehalten werden – frei nach dem Motto: „Was oben ist, ist oben – und gilt“.