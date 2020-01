Facebook

Zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw kam es am Freitagvormittag mitten in Weiz: Ein Lkw war gerade dabei, von der Gleisdorfer Straße kommend nach links in die Florianigasse und dort gleich weiter nach links in den Werksweg (Richtung Autohaus und In der Erlach) einzubiegen. Dabei touchierte er das Heck eines Pkw, der weiter vorne in der Florianigasse an der Haltelinie wartete, um in die Gleisdorfer Straße einzubiegen. Der Lkw beschädigte dabei das Heck des Pkw. "Es ist sich vom Radius her beim Einbiegen nicht ausgegangen", sagt Stadtpolizist Hannes Martinelli.