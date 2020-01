Facebook

Oliver Felber (links) folgt Franz Derler jetzt auch in der Funktion des Ortsparteiobmanns der ÖVP Birkfeld nach © KK

Im November 2018 wurde Oliver Felber als Bürgermeister von Birkfeld angelobt und war in dieser Funktion der Nachfolger von Franz Derler. Jetzt erfolgte auch der Wechsel an der Spitze der Birkfelder Ortspartei der ÖVP. Derler erhielt auf dem Ortsparteitag 100 Prozent der Stimmen. Franz Derler hatte seit 1988 in der ÖVP Birkfeld mitgearbeitet und sie seit den 2000er-Jahren geleitet.