Einer der schönsten Momente in Helmut Sulzbachers Zeit als Obmann des FC Gleisdorf: der Meistertitel in der Landesliga 2016 vor 2000 Zuschauern © KK

Wir schreiben das Jahr 1991. Zweiter Golfkrieg, Jugoslawienkrieg, aber auch das Jahr eins nach der deutschen Einheit sind die großen Themen, daher führen die Scorpions die Hitparaden mit „Wind of Change“ an. Und in Gleisdorf spielt der Fußballverein SC Gleisdorf noch in der 1. Klasse Ost. „Unsere Gegner waren damals Großwilfersdorf und solche Kaliber und ich habe mir vorgenommen, wir müssen ein, zwei Ligen höher spielen“, erinnert sich Helmut Sulzbacher, der in eben diesem Jahr die Leitung des Vereins übernommen hat.