Die Sieger kamen vom ESV Breitegg - hier mit Bürgermeister Kreimer, Gemeinde-Kassier Ederer und Obmann Karl Flojß © Herwig Heran

65 Mannschaften mit 260 Stocksportlerinnen und Stocksportlern beteiligten sich auf der Anlage des ESV Greith in Rosenberg am 20. Gemeinde Stocksport-Turnier. Nach spannenden Wettkämpfen an sechs Abenden in der Vorwoche und am am Sonntag beim Finalschießen wurden die besten Vierteams ermittelt. Beim Abschluss am Sonntag Abend konnten Bürgermeister Franz Kreimer und Gemeindekassier Walter Ederer sowie der Obmann des ESV Greith, Karl Floiß, im Gansrieglhof dem Siegerteam ESV Breitegg mit Alfred Fuchsbichler, Jürgen Mandl, Werner Buchgraber und Erwin Schwarz den zum ersten Mal gewonnenen Wanderpokal überreichen.