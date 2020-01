Statistik Weizer Babys 2019: Von Anna und Jakob bis Palina und Levi

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Bezirk Weiz waren 2019 Anna und Jakob am häufigsten auf den Babyseiten der Kleinen Zeitung vertreten © Fotolia

270 Neugeborene aus dem Bezirk Weiz haben wir auf den Babyseiten der Kleinen Zeitung Weiz im Jahr 2019 herzeigen dürfen, Zeit für eine Bilanz. Wie in den vergangenen Jahren wurden uns mehr Bilder und Daten von Mädchen zugeschickt (158) als von Buben (112). Und wie in den vergangenen Jahren war Anna der beliebteste Mädchenname im Bezirk Weiz. Österreichweit hat Anna übrigens seit 2010 in jedem Jahr gewonnen, 2018 (aktuellste Daten) wurde der Name österreichweit 869 Mal vergeben.