Das Ehepaar Lagler wurde schon vielfach ausgezeichnet © Privat

Für Marianne und Gottfried Lagler ist dieses ein Jahr der Feierlichkeiten, stehen doch gleich drei Jubiläen ins Haus: Im Oktober feiern sie das 30-jährige Bestehen ihrer Pizzeria „Figaro“ in Wünschendorf. Außerdem ist es heuer zehn Jahre her, dass das Restaurant sowohl BIO-zertifiziert als auch mit der „Grünen Haube“ (die heuer ebenfalls 30 wird) ausgezeichnet wurde. Für Familie Lagler ist es eine besondere Ehre, denn das Figaro ist der einzige Betrieb im Bezirk Weiz und die einzige Pizzeria in ganz Österreich mit dieser Auszeichnung.