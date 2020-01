Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eines der größten Feste im Bezirk: Das Mulbratlfest in Weiz © Herwig Heran

Jänner: Stadt-Land-Ball am 18. in Weiz (Kunsthaus) und Pre-Party vor dem HTL-Ball am 31. Jänner im Volkshaus Weiz.

Februar: Oststeirerball am 1. Februar im Forum Kloster Gleisdorf. Die Faschingsshow findet vom 6. bis 8. Februar statt (Forum Kloster). Am 7. und 8. Feber Faschingssitzung in Weiz (Kunsthaus, je 19.30 Uhr); Maturaball des Weizer Gymnasiums am 14. Februar in der Schule. Der Ledigenball im Hotel Bauernhofer auf der Brandlucken geht am 23. Februar über die Bühne. Am Faschingdienstag, dem 25. Februar, Umzug in Weiz, Faschingstreiben am Gleisdorfer Hauptplatz und in weiteren Orten.

April: HTL-Ball am 4. April in der Stadthalle Weiz. Am Palmsonntag, dem 5. April, wird Fischbach mit dem Osterhasenkirtag wieder zum Osterdorf. Auch im April, und zwar am 26., wird das Apfelblütenfest in Puch gefeiert, am Tag davor geht das Angerer Bauerngartl über die Bühne.

Mai: Honky-Tonk-Festival in der Weizer Innenstadt. Vom 10. bis 16. Mai findet das Lesefestival „Buchfink“ in der Kleinregion Gleisdorf statt.

Juni: Weizer Altstadtfest ab 17 Uhr in der Altstadt.

Juli: Tip-Kirta vom 24. bis 26. Juli mit 100-Jahr-Festakt in Gleisdorf. Das Teichalmtreffen beim Angerwirt findet heuer am 26. Juli statt, der Birkfelder Kirtag am 31. Juli (ab 11 Uhr, Marktplatz).

August: In Fischbach findet das Rindfleischfest heuer statt – wetterfest am Gelände der Firma Sommersguter. Das Laurentibergfest findet am 9. August in Birkfeld (Ortsteil Piregg) statt. Mulbratlfest am 29. August in Weiz.

September: Birkfelder Markttag am 11. September ab 13 Uhr (Marktplatz). Apfelkorso und Apfelstraßenfest am 20. September in Puch.