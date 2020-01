Wie sich die Parteien in den Gemeinden für die Gemeinderatswahl aufstellen, wo Parteien nicht vertreten sind und wie die Grünen ihren derzeitigen Lauf auch in den kleinen Gemeinden spüren.

Wolfgang Seereiter, Grün-Bezirkssprecher © Ulla Patz

Am 22. März wählen wir wieder einmal: diesmal die Vertreter der einzelnen Parteien in den Gemeinden. Derzeit werden von den 31 Kommunen im Bezirk 27 von ÖVP-Bürgermeistern regiert, der Rest von der SPÖ: Passail, Gutenberg-Stenzengreith, Ratten und Weiz. Dabei hat die ÖVP 2015 in den beiden erstgenannten Gemeinden jeweils die Mandatsmehrheit. Auf den Bürgermeistersessel kam die SPÖ in Gutenberg mithilfe der Grünen, in Passail mithilfe der FPÖ.