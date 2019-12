Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der hängengebliebene Sattelschlepper © FF Fischbach

Schneefall sorgte am Montagvormittag für rutschige Fahrbahnverhältnisse auf der L114 über die Schanz. Dem Lenker eines Sattelschleppers wurden die winterlichen Bedingungen zum Verhängnis: Sein Fahrzeug blieb etwa einen Kilometer nach Fischbach, in Fahrtrichtung Schanz, hängen und rutschte daraufhin sogar in den Graben. Die Freiwillige Feuerwehr Fischbach rückte gegen 9.30 Uhr mit elf Kameraden aus, um das Schwerfahrzeug wieder auf die Straße zu ziehen.