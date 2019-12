Unbekannte zerstörten in Hofstätten an der Raab einen mobilen Hochsitz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der völlig zerstörte Hochsitz © Privat/Alfred Schlögl

In der Nacht auf Montag wurde in Hofstätten an der Raab ein auf einem Autoanhänger aufgebauter, mobiler Hochsitz der Jägerschaft von Unbekannten völlig zerstört. Der Hochsitz war zu diesem Zeitpunkt auf einem Privatgrundstück neben dem Raabtalradweg R11 abgestellt. "Es ist sehr traurig, dass es zu solchen mutwilligen Zerstörungen kommt", kommentierte Bürgermeister Werner Höfler den Vorfall.