18.000 Euro Spenden St. Ruprecht/R.: Paldauer-Benefizkonzert für Söhne von tödlich verunglücktem Feuerwehrmann

Die Paldauer spielten ein Benefizkonzert in der Pfarrkirche von St. Ruprecht an der Raab. Bislang 18.000 Euro kamen an Spenden für die beiden Söhne des Verstorbenen zusammen.