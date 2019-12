Ein Unbekannter löste die Sicherungsgurte des Weihnachtsbaumes am Weizer Südtirolerplatz. Das Stadtmarketing wendet sich mit einer Bitte an die Vandalen.

Die friedlichen Besucher werden durch Vandalismus gefährdet. © (c) HERWIG HERAN

Gefährlicher Vandalismus auf der Weizer Weihnachtswelt: Ein Unbekannter löste die Sicherungsgurte des großen Weihnachtsbaumes am Südtirolerplatz. "Ich möchte solche Vandalen bitten, ihren gesunden Hausverstand einzuschalten", richtet der Weizer Stadtmarketing-Chef Axel Dobrowolny klare Worte an den oder die Täter, "schließlich werden hier die friedlichen Besucher der Weihnachtswelt gefährdet." Bei einem Kontrollgang am Mittwoch wurde der Schaden entdeckt, die Gurte sind inzwischen wieder angebracht. Dobrowolny: "Wir kontrollieren regelmäßig, das ist leider notwendig." Kleinere Fälle von Sachbeschädigung kämen auf Weihnachtsmärkten leider öfter vor, es wird etwa die Beleuchtung von den Hütten entfernt. "Unseren eigens angefertigten Holz-Schneemännern fehlen außerdem regelmäßig Arme oder Nasen."