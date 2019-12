Facebook

Beim Landring in Ratten kommt eine Tankstelle dazu. Hier wird gerade die Tankgrube baulich abgesichert. © Anneliese Grabenhofer

Bald gibt es in Ratten wieder eine Shell-Tankstelle. Beim Landring-Lagerhaus-Standort wird derzeit an der Erweiterung der bestehenden Dieseltankstelle gearbeitet. Künftig kann man dort auch Power-Diesel und Benzin 95 Oktan tanken. Seit 1. Jänner 2019, als in Ratten die Shell-Tankstelle im Ortszentrum geschlossen worden war, mussten die autofahrenden Bewohner, die keinen normalen Diesel tankten, auswärts füllen.