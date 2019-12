Für die Apotheke „Zur Mariahilf“ in Weiz wurde wieder Insolvenz angemeldet, obwohl es diese seit einem Jahr nicht mehr gibt und im Vorjahr im ersten Insolvenzverfahren 100 Prozent an die Gläubiger ausbezahlt werden konnten.

Die Apotheke "Zur Mariahilf" bestand bis 2018 © Jonas Pregartner

Als die Meldung „Insolvenz der Apotheke ,Zur Mariahilf‘“ in die Redaktionsstube flatterte, sorgte dies für Verwirrung, denn diese Apotheke war ja schon im Juli 2018 in die Insolvenz geschlittert. Die Apothekenlizenz ersteigerte später Knut Palten, der seither damit die Steirer-Apotheke in der Hans-Sutter-Gasse führt (zunächst im Container, seit zwei Wochen im Neubau gemeinsam mit der Bioinsel Rosenberger). Die alte Apotheke „Zur Mariahilf“ in der Rathausgasse gibt es schon seit Jahresbeginn nicht mehr.