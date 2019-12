Facebook

Eine Folge-Insolvenz der Herbitschek-Gruppe © Markus Traussnig

Für die "Herbitschek Projekt GmbH" musste am Dienstag Insolvenz angemeldet werden. Die Firma hat ihren Sitz in Zwölfaxing, Niederösterreich, wird aber von der Unternehmensführung der Herbitschek GmbH in Ratten (Bezirk Weiz), insolvent seit 13. November 2019, geführt. Vier Gläubiger sind betroffen, eigene Dienstnehmer gibt es bei der Projekt GmbH nicht. Die Passiva des Unternehmens belaufen sich derzeit auf 8,4 Millionen Euro, auf der Aktivaseite stehen 4,6 Millionen Euro.