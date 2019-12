Kreisverkehr und Autobahnabfahrten sind fertig, auf einmal passieren Unfälle: Zwei Pkw landeten in Hofstätten/Raab in einer Grube.

Hofstätten an der Raab

Die Spuren sind noch gut sichtbar: In diesem Becken landeten bereits zwei Pkw © Georg Tomaschek

In den frühen Morgenstunden des 3. Dezember war eine Ortsfremde mit ihrem Pkw auf der B68 Richtung Feldbach unterwegs – in Hofstätten an der Raab endete ihre Fahrt plötzlich. Die Frau hielt sich rechts und übersah, dass sie auf die Abbiegespur genommen war. Die Kurve kam plötzlich, die Lenkerin fand sich im Gras wieder.